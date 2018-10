Corinthians sofre a pior derrota de toda a sua história na Arena

O Corinthians sofreu na noite desta sexta-feira a sua pior derrota jogando na sua Arena. O 3 a 0 para o Flamengo, além de quebrar um tabu dos cariocas, que nunca haviam ganhado em Itaquera, deixou o Rubro-Negro em um patamar que nenhuma das outras equipes que visitaram o local conseguiram alcançar nos 151 duelos que ocorreram até este.

Os piores reveses do Timão no local tinham todos terminado com apenas dois gols de diferença, frente a Palmeiras (duas vezes) e Santo André, todos por 2 a 0. Outros dois times haviam anotado três gols, o Sport e o Penapolense, ambos em 2015. Nas duas ocasiões, no entanto, o Timão venceu (4 a 3 e 5 a 3, respectivamente).

O resultado mantém o Alvinegro em estado de atenção com a zona de rebaixamento, estacionando nos 35 pontos e podendo ver a diferença baixar para menos que os seis de vantagem atuais. A Libertadores, por sinal, é cada vez mais utopia. Os flamenguistas, por sua vez, chegam aos 52 pontos e estão vivos na disputa pelo título.

Na próxima rodada, os comandados de Jair Ventura terão pela frente o clássico contra o Santos, às 19h (de Brasília) do próximo sábado, dia 13, no estádio do Pacaembu. Antes, no entanto, jogam a primeira final da Copa do Brasil, marcada para as 21h45 (de Brasília) da quarta-feira, contra o Cruzeiro, no Mineirão.