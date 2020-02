Corinthians se reapresenta e diretoria conversa com Tiago Nunes no CT

O Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira depois da derrota por 2 a 1 para o Água Santa, no último sábado. Sem tempo para lamentar, a equipe terá apenas dois dias de preparação para a próxima rodada do Campeonato Paulista.

Andrés Sanchez, Duílio Monteiro Alves e Vilson Menezes estiveram no CT Joaquim Grava e bateram um papo informal com Tiago Nunes antes da atividade. Não se sabe o teor da conversa.

O treino foi fechado para a imprensa, que só pode acompanhar o aquecimento. Tanto titulares quanto reservas foram a campo normalmente.

O volante Camacho, expulso no último jogo, não apareceu junto com o resto do elenco e será desfalque contra o Santo André, assim como Cássio, que cumprirá suspensão, mas pelo terceiro cartão amarelo.

No gol, Walter é o substituto natural. Já no meio-campo, algumas peças podem ser consideradas. Os principais candidatos são Richard e Gabriel. Éderson, recém chegado ao time do Parque São Jorge, ainda não foi inscrito no estadual, mas pode virar opção caso seja regularizado.