Corinthians se reapresenta e Carille indica escalação reserva para domingo

O Corinthians se reapresentou na tarde desta quinta-feira após a vitória por 4 a 2 sobre o Avenida-RS, na noite de quarta, que assegurou passagem à terceira fase na Copa do Brasil. Em meio a uma maratona de jogos e sem os titulares no gramado, o técnico Fábio Carille indicou uma equipe totalmente reserva para encarar o Botafogo-SP, no domingo, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Em busca de dar rodagem ao seu elenco, o comandante já havia indicado que muitos teriam chance no duelo deste final de semana, que precede a decisão contra o Racing-ARG, na quarta-feira, dia 27, na Argentina. O comandante alvinegro, então, escalou um time com dez atletas: Cássio; Michel, Pedro Henrique e Carlos Augusto; Richard: Ramiro, Araos, Mateus Vital e Gustavo Silva; Boselli.

O mais provável é que Marllon seja encaixado na formação. O defensor ficou na outra equipe da atividade, sem colete, mas por uma questão lógica: com 19 atletas disponíveis de linha, ele precisava deixar nove de cada lado e um como curinga. O zagueiro ficou do mesmo lado de Walter; João (na lateral direita) e Léo Santos (na lateral esquerda); Ralf e Thiaguinho; André Luís, Fabrício Oya e Díaz; Romero.

Ralf foi o único titular presente na atividade porque deixou o gramado com menos de meia hora de jogo contra o Avenida, quando o Timão perdia por 2 a 0 e precisava reagir para não ser eliminado. O jogador deve estar entre os poupados, mas cria uma das maiores dúvidas a respeito da escalação do final de semana.

Vagner Love, que atuou em mais de 2/3 do embate, foi poupado e fez trabalho regenerativo, mas não tem titularidade garantida contra o Racing. Dessa forma, é possível que ele seja utilizado no domingo, no lugar de Gustavo Silva. Caso não fosse essa a escolha, Díaz, inscrito no torneio na tarde anterior e utilizado nos minutos finais frente aos gaúchos, teoricamente estaria na frente de Silva em termos de preferência do treinador.

A definição deve acontecer nos trabalhos da manhã de sexta e sábado, antes da viagem para Ribeirão Preto, quando Carille terá todos os atletas à disposição. Gabriel, em recuperação de cirurgia, e o meia Jadson, que faz fortalecimento para evitar dores no joelho, são os únicos desfalques confirmados para o duelo.