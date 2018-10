Corinthians se reapresenta com treino longo e clima ameno no CT

O Corinthians se reapresentou na tarde desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, um dia depois de ser derrotado na final da Copa do Brasil. Em clima ameno, sem muitas risadas, mas também com semblantes serenos após o revés por 2 a 1 para o Cruzeiro, na Arena, os jogadores reservas ou que não atuaram os 90 minutos na quarta-feira fizeram um longo treino no gramado, com cerca de duas horas de duração.

Sem contar com os titulares, que realizaram apenas um trabalho regenerativo, o elenco foi a campo por volta das 15h30, realizando um aquecimento e uma atividade de posse de bola sob a supervisão do técnico Jair Ventura. A única exceção entre os principais atletas foi o goleiro Cássio, que treinou normalmente ao lado de Walter, Caíque França, Diego e Maltos, os dois últimos atletas do sub-20 Alvinegro.

Destaque na noite passada, o meia Pedrinho foi quem mais chamou a atenção no treinamento. Sereno, assim como havia demonstrado na saída da Arena, tentou algumas vezes acertar o travessão, em brincadeira com o meia Mateus Vital. Depois, fez questão de ir à divisa do campo para cumprimentar seu pai, também chamado Pedro, que estava acompanhando a movimentação.

O senhor de Alagoas, por sinal, negou que o filho esteja com vontade de sair do clube. Para ele, Pedrinho pode ficar o tempo que quiser no Alvinegro pois é muito bem tratado pela torcida. A conversa surgiu após o empresário do jogador, Will Dantas, fazer um desabafo nas redes sociais dizendo que era o momento de Pedrinho deixar o Timão. O próprio Will se corrigiu na sequência.

O lateral Michel Macedo e o atacante Gustavo Silva, o Mosquito, também mostraram boa movimentação nas atividades. A dupla, contratada sem custos neste mês, só poderá ser utilizada a partir do ano que vem, pois perdeu o prazo de inscrição dos torneios em 2018.

Em termos de equipe, os titulares para encarar o Vitória devem começar a aparecer apenas entre sexta e sábado, os dois dias que antecedem o duelo em Salvador, marcado para as 16h (de Brasília), no Barradão. Com 35 pontos, o Alvinegro luta para conseguir 10 nas nove rodadas restantes do torneio e não se preocupar com a zona de rebaixamento.