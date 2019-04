Corinthians se reapresenta com quatro prováveis desfalques para a estreia

O Corinthians se reapresentou na manhã desta sexta-feira no CT Joaquim Grava, dois dias depois de assegurar sua classificação à quarta fase da Copa do Brasil. Em bom momento devido à vaga e, principalmente, ao tricampeonato do Paulista, o elenco iniciou a preparação para encarar o Bahia, no domingo, às 16h (de Brasília), na Fonte Nova, e já sabe que terá alguns problemas na escalação.

O zagueiro Henrique, o lateral esquerdo Danilo Avelar, o meio-campista Júnior Urso e o atacante Gustagol, que não atuaram na vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense, na Arena, mais uma vez não foram ao gramado, realizaram tratamento na fisioterapia e dificilmente reunirão condições físicas de encararem os baianos.

Normalmente, os atletas que voltam de algum problema médico têm dois dias de condicionamento, com corridas ao redor do gramado e trabalho com bola, antes de serem aproveitados no campo. Como só haverá o treino da manhã do sábado antes da viagem para Salvador, porém, é improvável que eles se recuperem a tempo.

A única ressalva fica para Avelar, que tem boa condição física e tem passado por fortalecimento no joelho esquerdo. Ele já havia feito isso na semana passada, mas treinou normalmente nos dois dias antes da final e jogou a decisão do Campeonato Paulista, marcando até um gol contra o São Paulo. Dessa forma, sua presença na atividade de sábado é a única possível no atual cenário.

Além do quarteto, o lateral direito Fagner e o atacante Mauro Boselli também não estiveram no gramado, mas apenas para concluir o regenerativo. Titulares contra a Chape, os dois tiveram desgaste acima da média e ficaram na academia. Fagner, por sinal, deixou o campo com um “peso” na coxa direita, mas assegurou não ter sofrido lesão.

Sem montagem de time, o técnico Fábio Carille comandou um treino técnico em campo reduzido e depois trabalhou fundamentos dos atletas. O atacante Marquinhos chegou a dar um susto nos presentes ao cair e gritar depois de uma dividida, mas não sofreu nada grave na ocasião.