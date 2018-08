Corinthians se reapresenta com Díaz no gramado e clima tranquilo

O Corinthians se reapresentou na tarde desta quinta-feira após ser eliminado da Copa Libertadores da América pelo Colo-Colo, na sua Arena. Com um clima tranquilo apesar da eliminação e sem a presença dos titulares, que derrotaram os chilenos por 2 a 1, resultado insuficiente por causa da derrota por 1 a 0 no jogo de ida, em Santiago, a novidade ficou pela boa movimentação do paraguaio Sergio Díaz, ainda em busca de uma melhor forma física para estrear pelo clube.

Sem jogar desde novembro do ano passado, o atacante tem retorno previsto para o mês de setembro e possui boas chances de ser relacionado para as partidas a partir da próxima semana. Diante do Atlético-MG, neste sábado, às 21h (de Brasília), em Itaquera, no entanto, o mais provável é que ele siga acompanhando o jogo dos camarotes do estádio. Na avaliação da comissão técnica, ainda é preciso alguns dias a mais de treinamento para considerá-lo pronto para atuar.

Algumas novidades, no entanto, vão surgir para o embate frente aos mineiros, exatamente no dia do aniversário de 108 anos do clube do Parque São Jorge. Pedro Henrique, que deixou o campo de muletas na quarta, ainda espera o resultado dos seus exames médicos, mas deve abrir vaga para Léo Santos no miolo da zaga.

Na lateral direita, Fagner, suspenso, será substituído por Mantuan. O garoto, por sinal, deve ganhar nova sequência na ausência do titular, que sentiu apenas um desconforto na coxa direita e se apresentará à Seleção Brasileira no domingo, perdendo também os duelos contra Ceará, Palmeiras e Flamengo, esse último pela Copa do Brasil.

No meio-campo, Douglas, também suspenso, criou a maior incógnita para a partida. Dois dos candidatos para a vaga, Araos e Mateus Vital tiveram boa participação no trabalho desta quinta-feira, com gols e passes. O chileno ainda mostrou um diferencial ao realizar três desarmes de carrinho, sendo bastante elogiado pelo técnico Osmar Loss.

Outra opção seria a entrada de Gabriel, que estava suspenso na quarta, formando dupla ao lado de Ralf. Como o time teve um desempenho ruim na única vez em que Loss utilizou essa formação, contra o Grêmio, em Itaquera, no entanto, as chances de repetir essa formação são pequenas.

Com 29 pontos conquistados até o momento, o Alvinegro é o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, cinco pontos atrás do próprio Atlético-MG, primeiro time do G-6 do torneio nacional. Fora da Libertadores da América, o Timão agora briga por uma vaga na próxima edição do campeonato, tanto pelo Brasileiro quanto pela Copa do Brasil. No mata-mata, a equipe de Osmar Loss está na semifinal e encara o Flamengo nos próximos dias 12 e 26 de setembro.