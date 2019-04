Corinthians se prepara até para encarar Santos com centroavante na semi

O Corinthians estuda e analisa as possibilidades de Jorge Sampaoli surpreender a equipe no jogo da segunda-feira, pela volta da semifinal do Campeonato Paulista. Ainda que não acredite muito na possibilidade de uma mudança tática, o técnico Fábio Carille colocou como factível a presença de um pivô no meio dos zagueiros corintianos, como Felippe Cardoso, único nome com essas características no Peixe.

“Acredito que, dentro das ideias deles, vão tentar pressionar mais, acelerar mais o jogo. Não acredito, assim, em mudanças de características. Tipo ele colocar o Cardoso como 9, pivô. Pode acontecer, mas não acho que vá acontecer”, disse o treinador.

Cardoso, que perdeu espaço com o passar dos jogos, atuou na partida de pré-temporada entre os alvinegros, na Arena. No empate pela fase de grupos do Paulista e no primeiro jogo da semifinal, porém, não saiu do banco de reservas.

Curiosamente, foi no duelo preparatório que o Santos teve o seu melhor desempenho encarando o Timão até o momento. Para Sampaoli, o clube da Baixada Santista precisa encontrar uma maneira de jogar bem contra o Corinthians, declaração vista como normal pelo treinador corintiano.

“Essa questão do Sampaoli reconhecer tem mudado muito. Eu reconheci lá em Araraquara quando não fomos bem, o Renato (Gaúcho) ontem (quinta) reconheceu que foi mal. Normal, acontece, não tem nada de mal reconhecer quando a sua equipe não vai bem”, avaliou Carille.

