Corinthians se apoia em retrospecto contra CSA para voltar a vencer

O Corinthians vive um dos momentos mais delicados da temporada. Sem vencer há seis jogos, o Alvinegro perdeu espaço no G4 do Campeonato Brasileiro e precisa voltar a somar três pontos para seguir na disputa por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

Para isso, o Timão enfrenta o CSA nesta quarta-feira, às 21h30 (Brasília) no Rei Pelé em Maceió, e, se depender do retrospecto histórico, os visitantes terão grande chance de quebrar o tabu de triunfos no torneio nacional.

O time paulista defende 100% de aproveitamento na disputa, com cinco vitórias em cinco jogos, 16 gols marcados e quatro sofridos. A primeira partida foi um amistoso em 1970, no mesmo palco do confronto desta quarta-feira, com direito a goleada por 6 a 1 do Corinthians, com dois de Rivellino, Aladim, Paulo Borges, Benê e Lindóia.

Os outros quatro jogos foram válidos pelo Campeonato Brasileiro. Em 1974, novo encontro em Maceió e triunfo por 3 a 0, com gols anotados por Washington, Vaguinho e Lance. Em 1983, os paulistas venceram em casa por 4 a 2, com tentos de Ataliba, Biro-Biro e Paulo Egídio (2) pelo lado vencedor.

Ainda em 1983, as equipes se encontraram mais uma vez no Rei Pelé e nova vitória corintiana, desta vez mais apertada, por 2 a 1, com gols de Ataliba e Wladimir.

No primeiro turno deste Brasileirão, o Corinthians derrotou o CSA por 1 a 0, dentro de casa, pela 10ª rodada. O gol saiu apenas aos 32 minutos do 2º tempo dos pé de Vagner Love. Artilheiro do ano no Timão, o atacante está suspenso e não joga nesta quarta-feira.

O Timão é o 6º colocado na tabela com 45 pontos somados e vem de empate sem gols em clássico contra o Santos. Já o CSA briga contra a degola e está na 18ª posição com 26 pontos, após derrota por 1 a 0 para o Flamengo no Maracanã.