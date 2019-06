Corinthians retoma os treinos e terá dois testes antes de volta do Brasileiro

O Corinthians volta aos treinos na tarde desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, e já começa a seguir a programação determinada pela comissão técnica para aproveitar o período de treinamento. A ideia do técnico Fábio Carille é dar mais trabalhos táticos para os seus atletas, em cima da ideia já executada até o momento, para buscar um jogo mais vistoso na sequência de 2019.

A retomada nas atividades se dá quase três semanas antes da volta das competições oficiais. O Timão tem compromisso marcado apenas para o dia 14 de julho, quando recebe o CSA na Arena Corinthians, configurando o maior tempo de Carille com a equipe sem um duelo por campeonato.

No começo do ano, por exemplo, os atletas se reapresentaram no dia 3 de janeiro e, no dia 20, já estavam disputando o Campeonato Paulista. É por isso que o comandante acredita na parada como uma forma de ajeitar a equipe do jeito mais próximo ao ideal para o segundo semestre.

Depois da reapresentação, nesta segunda, os atletas trabalham por mais quatro dias antes de fazer o primeiro amistosos marcado da inter-temporada: encaram o Botafogo-SP, no sábado, em confronto que marca a inauguração do novo estádio Santa Cruz, reformado e agora com o nome de Arena Eurobike.

Depois disso, os corintianos terão mais quatro dias de treinamento antes de encarar o Vila Nova, no dia 4 de julho, uma quinta-feira, em Goiânia. Ainda há uma partida amistosa agendada para o dia 30, contra o Central, em Caruaru, mas quem representará o Timão será a equipe sub-23.

As ausências em um primeiro momento serão o goleiro Cássio e o lateral direito Fagner, que estão com a Seleção Brasileira na disputa da Copa América.

Veja abaixo a agenda do clube:

24 a 28/6: treinos

29/6: amistoso contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto

30/6 a 3/7: treinos

4/7: amistoso contra o Vila Nova-GO, em Goiânia

5/7 a 13/7: treinos