Corinthians retoma negociações e quer dois reforços durante a Copa América

Eliminado da Copa do Brasil e com apenas mais dois jogos para fazer no Campeonato Brasileiro antes da parada para a Copa América, o Corinthians vai retomar as negociações que tem pendentes para este meio do ano. Além de confirmar renovações de contrato, o Alvinegro ainda quer acertar mais dois reforços para o elenco do técnico Fábio Carille.

O primeiro objetivo é o zagueiro Gil, que pertence ao Shandong Luneng e tem contrato até o final da temporada. O interesse em Gil já é público desde o ano passado, quando Andrés Sanchez falou sobre o tema. Mais recentemente, em entrevista coletiva concedida no CT Joaquim Grava, o volante Júnior Urso, ex-companheiro de equipe do zagueiro, revelou que o defensor de 32 anos tem o “sonho” de vestir a camisa do Timão novamente.

Gil, campeão paulista, da Recopa e do Brasileiro com a camisa do Corinthians, foi jogador alvinegro entre 2013 e 2015 e sempre demonstra carinho pelo tempo que passou no Parque São Jorge. O Timão busca um acordo para rescisão amigável do atleta neste meio do ano, antecipando sua chegada ao clube.

Além do zagueiro, visto como uma oportunidade de mercado pela diretoria, é provável que um outro atleta de velocidade pelas pontas seja contratado. Foi constatada essa deficiência no elenco, já que apenas Clayson e Everaldo, dois atletas que atuam pelo lado esquerdo do campo, são donos dessas características.

Enquanto trata dos reforços, a diretoria tem alguns movimentos burocráticos a completar. O primeiro será a renovação de contrato de Gustagol, que deve estender seu vínculo de 2020 para o final de 2022. Depois, a missão será pagar ao Torino-ITA a cláusula de compra de Danilo Avelar (1,5 milhão de euros), já comunicada aos italianos.

Outro ponto a ser tratado é a renovação de contrato do volante Ralf, válido apenas até o final deste ano. O camisa 15 já conversou brevemente sobre o tema com o diretor de futebol do clube, Duílio Monteiro Alves, e deve retomar o papo nos próximos dias. O mais provável é que o novo vínculo seja válido até o final de 2021.