Corinthians repete escalação para decisão na Copa do Brasil

Fábio Carille vai dar sequência ao trabalho e não mexerá na escalação do Corinthians para o desafio desta quarta-feira, contra o Avenida-RS, na Arena de Itaquera. O time que iniciou o clássico com o São Paulo, no último domingo, começará jogando o desafio válido pela segunda fase da Copa do Brasil, a partir das 21h30 (de Brasília).

Ou seja, o Timão terá: Cássio; Fagner, Manoel, Henrique e Danilo Avelar; Ralf; Pedrinho, Junior Urso, Sornoza e Clayson; Gustagol.

Nessa terça-feira, no único treino com todo elenco à disposição, Fábio Carille separou seus escolhidos em um campo à parte, distante da imprensa, para uma orientação de posicionamento e muita cobrança nas bolas aéreas.

Os reservas ficaram foram exigidos em um mini-coletivo em campo reduzido. Sérgio Díaz, jogador que tem sido elogiado por Carille e está à disposição na Copa do Brasil, é o suplente que gera maior expectativa para entrar na partida contra o Avenida.

Diferente da primeira fase, quando se aproveitou do regulamento para avançar com um empate diante do Ferroviário, dessa vez a igualdade no placar leva a definição do classificado aos pênaltis.

