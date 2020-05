Corinthians relembra primeiras obras no terreno da Arena em 2011

E a partir dali, o resto é história… 🥰🖤https://t.co/ksp9bzuTbN — Corinthians (de 🏡) (@Corinthians) May 30, 2020

Este sábado, dia 30 da maio de 2020, marca o aniversário de nove anos do início das obras no terreno da Arena Corinthians. O clube comemorou a data pelas redes sociais.

“No terreno de 197 mil m², o trabalho de terraplanagem começava”, escreveu o perfil oficial do estádio. Três anos depois, em 18 de maio de 2014, aconteceria a inauguração oficial, em partida pelo Campeonato Brasileiro daquele ano, derrota para o Figueirense por 1 a 0.

Apesar da realização do sonho da torcida de ter uma “casa própria”, a obra custou cerca de R$ 1 bilhão, e o clube sofre com as dívidas até os dias atuais. O presidente Andrés Sanchez, em 2019, chegou a anunciar um novo acordo para quitar o débito, envolvendo a Caixa Econômica.

Ao todo, já foram conquistados cinco troféus em Itaquera: os Brasileirões de 2015 e 2017 e os Campeonatos Paulistas de 2017, 2018 e 2019. Além dos canecos, a Arena também foi palco de uma goleada marcante na história da rivalidade contra o São Paulo. Em 2015, o Alvinegro derrotou o Tricolor por 6 a 1.

Além dos jogos do Corinthians, o estádio ainda recebeu a Copa do Mundo de 2014, sendo o palco da abertura. Na ocasião, o Brasil derrotou a Croácia por 3 a 1. Já em 2016, sediou alguns jogos das Olimpíadas e, em 2019, da Copa América.

