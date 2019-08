Corinthians relaciona Pedrinho e fecha preparação para decisão no Rio

O Corinthians fechou a preparação para a decisão desta quinta-feira, contra o Fluminense, com um treino fechado no CT Joaquim Grava na tarde dessa quarta. Fábio Carille comandou a atividade sem a presença da imprensa.

A exceção de Everaldo e Bruno Méndez, jogadores não inscritos na Copa Sul-Americana, o técnico terá força máxima. Pedrinho, poupado no último domingo por causa de dores no quadril, está relacionado e preparado para ajudar a equipe.

A provável escalação do Corinthians para as quartas de final do torneio continental deve ter: Cássio; Fgner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel e Júnior Urso; Pedrinho, Mateus Vital e Clayson; Vagner Love (Boselli).

A delegação alvinegra chega ao Rio de Janeiro ainda durante a noite dessa quarta para dormir já na cidade do confronto decisivo. O empate por 0 a 0 no jogo de ida faz com que os corintianos garantam vaga com qualquer igualdade com gols, além de uma vitória simples. A repetição do placar leva a definição aos pênaltis.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Carlos, Danilo Avelar, Fagner e Michel

Zagueiros: Gil, João Victor e Manoel

Volantes: Gabriel, Junior Urso, Matheus Jesus, Ralf e Ramiro

Meias: Jadson, Mateus Vital, Pedrinho, Régis e Sornoza

Atacantes: Boselli, Clayson, Gustavo e Vagner Love