Corinthians reencontra força em casa e tenta repetir feito do ano do título da Libertadores

O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira, contra o Platense, na Neo Química Arena, tentando alcançar uma marca que não consegue há 14 anos na Copa Libertadores: terminar a fase de grupos invicto. Embalado pela boa fase sob comando de Fernando Diniz, o Timão transformou novamente sua casa em uma fortaleza e vive seu melhor momento na temporada.
Líder do Grupo E, com 11 pontos, o Corinthians já garantiu classificação às oitavas de final e também a primeira colocação da chave. Agora, a equipe tenta fechar a campanha sem derrotas, feito que o clube não alcança desde a histórica campanha do título continental de 2012.
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Naquele ano, o Timão avançou ao mata-mata com quatro vitórias e dois empates. Já a melhor campanha corintiana em fases de grupos da Libertadores aconteceu em 2010, quando o clube somou cinco vitórias e um empate.
Além da invencibilidade, o Corinthians ainda sonha com uma das melhores campanhas gerais da competição. Para isso, precisa vencer o Platense e torcer por tropeços de equipes que possuem pontuação superior.
Arena voltou a ser trunfo
A força em casa virou uma das principais marcas do trabalho de Fernando Diniz neste início de trajetória. Desde a chegada do treinador, o Corinthians disputou sete partidas na Neo Química Arena, com seis vitórias consecutivas e um empate, alcançando aproveitamento de 88,9%.
Na Libertadores, todos os jogos do Timão como mandante aconteceram sob comando de Diniz, e a equipe venceu ambos: dois triunfos por 2 a 0, mantendo 100% de aproveitamento em casa no torneio continental.
Os números recentes também reforçam o crescimento da equipe alvinegra na Arena. O Corinthians venceu os últimos seis jogos como mandante, marcou dez gols, sofreu apenas dois e saiu sem ser vazado em cinco oportunidades. Além disso, o time apresenta média superior a 60% de posse de bola neste período, segundo o Sofascore.
🔎 O @Corinthians venceu os últimos 6 jogos em casa! 🔥🔥
⚔️ 6 jogos
🚥 6V - 0E -0D (!)
📊 100% aproveitamento (!)
⚽️ 10 gols (!)
🚫 2 gols sofridos (!)
🧤 5 jogos sem sofrer gols (!)
🥅 12 grandes chances (!)
👟 9.4 finalizações p/ marcar gol
⚠️ 29.5 finalizações p/ sofrer gol… pic.twitter.com/tQq5pVypv5
— Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 25, 2026
Melhora em relação a Dorival
O cenário representa uma mudança significativa em relação ao desempenho do Corinthians na Neo Química Arena antes da chegada de Fernando Diniz. Sob comando de Dorival Júnior, o clube acumulava apenas 45,8% de aproveitamento em casa, com derrotas para Internacional, Coritiba, Palmeiras e Bahia, além de empates contra Flamengo e São Paulo.