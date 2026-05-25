Corinthians reduz valor e fecha acordo para quitar dívida com o Talleres por Garro

Por Marcelo Baseggio

O Corinthians está muito perto de resolver uma de suas maiores pendências. A diretoria alvinegra chegou a um acordo com o Talleres, nesta segunda-feira, para solucionar a dívida contraída pela contratação do meia-atacante Rodrigo Garro, no início de 2024.

Depois de longas tratativas, os clubes chegaram a um acordo final. Nas rodadas de negociação, o Corinthians conseguiu uma redução considerável no valor da dívida, segundo apurou a Gazeta Esportiva. O Timão irá pagar 7 milhões de dólares (cerca de R$ 35 milhões) ao Talleres.]

A dívida com o clube argentino, vale lembrar, já estava na casa dos R$ 42 milhões devido aos juros e encargos tributários acumulados desde 2024.

A tendência, portanto, é que o contrato seja devidamente assinado por ambas as partes nesta terça-feira para que, então, o Corinthians inicie o pagamento da dívida e impeça um novo transfer ban.

Internamente, a cúpula alvinegra prevê que, com o acordo devidamente formalizado, o pagamento ao Talleres deve ser feito até o próximo sábado (30).

(Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Para liquidar a dívida com o Talleres, a diretoria corintiana recorreu a uma operação de crédito com a Outfield. O empréstimo financeiro terá taxa de 1% ao ano, além do CDI (Certificado de Depósito Bancário).

O Corinthians derrubou um transfer ban no início deste ano e pagou R$ 41 milhões ao Santos Laguna, do México, referente à contratação do zagueiro Félix Torres, também em 2024. O clube também se livrou de outras sanções da Fifa ao quitar dívida de R$ 5,4 milhões com o Shakhtar Donetsk, pelos consecutivos empréstimos do volante Maycon, além dos R$ 41 milhões do acordo feito com o atacante Matías Rojas.

Contudo, o clube foi recentemente punido com transfer ban na Fifa pela dívida com o Philadelphia Union-EUA pela contratação do volante José Martínez, além de ter sido condenado no CAS pela chegada do volante Charles junto ao Midtjylland, da Dinamarca. Ambos foram contratados na gestão Augusto Melo, o que pode resultar em uma segunda sanção.

Números de Garro pelo Corinthians

Rodrigo Garro foi contratado pelo Corinthians em janeiro de 2024. De lá para cá, o argentino somou 17 gols e 32 assistências em 125 partidas, além de três títulos: Campeonato Paulista (2025), Copa do Brasil (2025) e Supercopa do Brasil (2026).

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Platense (sexta rodada da Libertadores)

Data e horário: 27/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Grêmio x Corinthians (18ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 30/05 (sábado), às 17h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)