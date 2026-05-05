Corinthians recorre no STJD para ter André no clássico contra o São Paulo

O Corinthians recorreu ao Tribunal Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para buscar um efeito suspensivo e ter o volante André à disposição no clássico contra o São Paulo, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

André foi punido com dois jogos de suspensão pela expulsão na partida contra o Vasco, no último dia 26 de abril, pela 13ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, ele fez dura falta sobre Thiago Mendes no campo de ataque, e o árbitro Felipe Fernandes de Lima interpretou como lance para cartão vermelho.

André recebeu penalização do STJD com base no Artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), por "praticar jogada violenta".

Ajustes finalizados em Bogotá! ☑️ O Corinthians encerrou a preparação para enfrentar o Santa Fe! ⚽️ 📸 Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/EMehfRtLNs — Corinthians (@Corinthians) May 5, 2026

O garoto já cumpriu um jogo de suspensão automática e ainda teria mais um a cumprir. Contudo, o clube entrou com recurso, que será julgado nesta quinta-feira, em sessão com início marcado para as 11h.

O clássico entre Corinthians e São Paulo está agendado para este domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena,

Enquanto não sabe se ficará ou não à disposição para o Majestoso, André certamente é reforço para o Timão na Libertadores. O volante está disponível para o duelo contra o Santa Fé, nesta quarta-feira, na Colômbia, pela quarta rodada da fase de grupos.

Próximos jogos do Corinthians

Santa Fe-COL x Corinthians (quarta rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 06/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia)

Corinthians x São Paulo (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)