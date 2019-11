Corinthians quer Luan, mas não vai “apostar tudo” no meia do Grêmio

O Corinthians não nega que tem interesse em Luan, meia do Grêmio de Porto Alegre. Mas, segundo apurou a Gazeta Esportiva, o clube não vai “apostar tudo” no jogador.

A diretoria paulista promete buscar entre três e quatro reforços para a temporada 2020 depois de 14 contratações no início deste ano.

O plano é que é diferente dessa vez. Ao invés de apostas, a intenção é trazer jogadores com perfil decisivo, que a princípio cheguem para ser titulares. As prioridades são: lateral esquerdo, meias e atacantes.

Sem uma condição financeira vantajosa, o Corinthians sabe que não pode errar nos investimentos. E Luan, apesar de ser uma aquisição muito bem-vinda no clube, não é “o cara”, no entendimento da cúpula alvinegra.

É por isso que no Corinthians ninguém cogita elevar o esforço para contratar o gremista ao ponto de topar pagar o salário que o meia recebe hoje, na casa de R$ 1 milhão.

O Corinthians conta com o desejo do atleta, que tem contrato até o fim do ano que vem com o Tricolor Gaúcho, e tenta negociar com a diretoria gaúcha o envolvimento de até mais de um jogador, além de uma composição financeira para comprar 50% dos direitos econômicos de Luan e tê-lo já para a pré-temporada.

Walter, Léo Santos, Matheus Jesus, Renê Júnior, Clayson, Sornoza, ou seja, jogadores que não são titulares absolutos ou peças fundamentais para o elenco corintiano, podem ser usados como ‘moeda de troca’.

O maior entrave, porém, é o salário. Se Luan não aceitar uma redução de, no mínimo, 50% ou o Grêmio se recusar a dividir o pagamento mensal ao jogador, o negócio dificilmente será concretizado.

Depois de brilhar pelo Grêmio na conquista da Copa Libertadores da América de 2017, Luan não teve uma boa temporada em 2019. Jogou menos, teve problemas extra-campo, e marcou apenas nove gols em 36 jogos.

Não é a primeira vez que o Corinthians tenta trazer Luan, que em contrapartida é torcedor assumido do Timão. Para esse casamento, enfim, dar certo, alguém terá de ceder.