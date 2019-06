Corinthians publica foto misteriosa de Gil e causa furor nas redes sociais

O Corinthians causou furor nas redes sociais na manhã desta quarta-feira ao publicar uma imagem misteriosa em seu Twitter. Nela, apenas a silhueta de dois jogadores aparecem: o volante Ralf e o zagueiro Gil, que está próximo do retorno ao clube no qual ganhou três títulos e tem o carinho da torcida.

“Alô, Fiel! Quem são os jogadores que aparecem na foto?”, pergunta a publicação. Foi o bastante para que milhares de torcedores interagissem com o post e pedissem logo o anúncio do jogador, ainda mais após a eliminação de seu time chinês na Liga dos Campeões da Ásia, na última terça-feira.

Alô, Fiel! Quem são os jogadores que aparecem na foto? 📸 Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/jPM9i9btkq — Corinthians (@Corinthians) 26 de junho de 2019

A tendência era que, se o Shandong Luneng passasse para a próxima fase da competição, poderia haver resistência na saída de Gil do plantel. O contrato dele com os chineses vai até dezembro, mas ele amigavelmente conseguiu uma liberação e sem nenhum custo para poder negociar com outro clube.

Diante disso e da própria postagem desta manhã, o Corinthians está muito próximo de anunciar o zagueiro nos próximos dias. Estima-se que ele chegue na próxima semana e possa atuar depois da Copa América, ainda mais por conta do seu preparo físico. Aos 32 anos, ele jogou em 25 partidas pelo Shandong Luneng.

No Corinthians, sua passagem foi marcante. Ele atuou em 184 jogos e marcou sete gols, tendo conquistado os títulos do Campeonato Paulista, Brasileiro e da Recopa Sul-Americana.

O Corinthians treinou na manhã desta quarta-feira sem a presença de Jadson, que foi poupado por conta de um desconforto muscular. Além dele, Everaldo e Clayson seguiram com o cronograma de fortalecimento muscular e o lateral-direito Michel Macedo está em fase final de recuperação de contratura na coxa direita.

O próximo compromisso do Corinthians é no sábado, às 20h (de Brasília), no amistoso contra o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Na próxima quinta, o adversário será o Vila Nova, em duelo marcado para às 21h30 (de Brasília), no Serra Dourada, em Goiânia.

Para finalizar, o alvinegro ainda enfrenta o Londrina, em Maringá, às 11h (de Brasília), do dia 7 de julho, no Estádio Regional Willie Davids, confirmado na noite da última terça-feira pela diretoria do clube. O retorno da equipe comandada por Fabio Carille será no dia 14 de julho diante do CSA, na Arena Corinthians, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

*Especial para o Gazeta Esportiva.