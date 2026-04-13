Corinthians promete contestar CBF por não expulsão de Flaco em Derby

O clássico entre Corinthians e Palmeiras do último domingo, que terminou empatado em 0 a 0, segue rendendo polêmicas e contestações nesta segunda. Executivo de Futebol do Timão, Marcelo Paz se pronunciou sobre o lance em que Flaco López teria dado uma cotovelada no rosto de Breno Bidón e prometeu cobrar a CBF sobre a não expulsão do atacante alviverde.

“Queremos entender o porquê de Flaco não ter sido expulso em uma cotovelada clara em Breno Bidón. O VAR ontem foi extremamente ativo nas expulsões do Corinthians, então queremos uma explicação do porquê este lance não foi revisado pelo VAR. Queremos uma explicação do porquê o árbitro não ter sido chamado para averiguar, como foi nos outros lances da partida", disse o executivo.

Todas as segundas-feiras, a entidade promove uma reunião com os clubes para discutir sobre a arbitragem e Marcelo Paz planeja levantar a pauta durante o encontro.

O executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, atualiza a Fiel Torcida com assuntos importantes neste início de semana. 🗣️#VaiCorinthians pic.twitter.com/aE0SGpqieL — Corinthians (@Corinthians) April 13, 2026

VAR ativo

Durante o Derby, o VAR foi muito requisitado. Primeiro, foi necessária a revisão para a expulsão do meio-campista corinthiano André, que fez gestos obscenos após sofrer uma falta e acabou recebendo o cartão vermelho.

Posteriormente, foi a vez de Matheuzinho obrigar o árbitro a ir ao VAR após acertar o próprio Flaco López com um soco na segunda etapa, deixando o Timão com dois a menos no clássico.

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Reclamação Alviverde

Além do Corinthians, o Palmeiras também protagonizou contestações à arbitragem nesta segunda. O Verdão reclamou de um pênalti não marcado no atacante Ramón Sosa e cobrou explicações da arbitragem de vídeo, comandada pelo gaúcho Daniel Nobre Bins.

"Por que o VAR não recomendou a marcação do pênalti neste lance?", questionou o clube em publicação nas redes sociais.

O lance em questão aconteceu por volta dos 16 minutos do segundo tempo. Allan inicia a jogada, tira a marcação e cruza para o meio. O zagueiro Gabriel Paulista se antecipou para afastar a bola e dividiu com Sosa. Ambos caíram na pequena área e os jogadores do Palmeiras pediram pênalti, mas o árbitro Flávio Rodrigues de Souza mandou o jogo seguir.