Corinthians encerra preparação para enfrentar o Santa Fe pela Libertadores

O Corinthians encerrou, na tarde desta terça-feira, a preparação para o duelo contra o Independiente Santa Fe, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

A equipe comandada por Fernando Diniz, que lidera o Grupo E com 100% de aproveitamento e pode garantir a classificação em caso de vitória, enfrenta os colombianos nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), no Estádio El Campín, em Bogotá.

Ajustes finalizados em Bogotá! ☑️ O Corinthians encerrou a preparação para enfrentar o Santa Fe! ⚽️ 📸 Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/EMehfRtLNs — Corinthians (@Corinthians) May 5, 2026

Como foi o treino?

Antes do treino, o técnico Fernando Diniz reuniu o elenco no hotel para a exibição de vídeos com informações sobre o adversário. No CT da Seleção Colombiana, o grupo iniciou os trabalhos com uma ativação física na academia e, na sequência, seguiu para o gramado, onde realizou o aquecimento.

Ajustes finais

Na parte principal da atividade, Diniz comandou um treinamento tático para os últimos ajustes na equipe que deve iniciar a partida. O elenco também trabalhou situações de bola parada, tanto ofensivas quanto defensivas, visando o confronto diante do Santa Fe.

Provável escalação do Corinthians

Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Vitinho

Técnico: Fernando Diniz

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Ficha técnica

Jogo: Santa Fe x Corinthians

Competição: Copa Libertadores (4ª rodada)

Data e horário: 06/05/2026 (quarta-feira)

Local: Estádio Nemesio Camacho El Campín, em Bogotá (Colômbia)