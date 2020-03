Corinthians prega discurso otimista, mas segue à procura de reforços

O Corinthians começa a flertar com o risco de não se classificar à fase mata-mata do Campeonato Paulista. Após o time chegar ao quinto jogo consecutivo sem vitória, o discurso interno ainda é otimista, com Tiago Nunes tentando passar tranquilidade aos seus jogadores, porém, apesar de já ter passado por uma reformulação neste ano, o Timão segue atento no mercado, justamente pela falta de resultados positivos.

“Estamos buscando. Temos atletas no DM ainda, caso do Ramiro, do Yony [González], caras que têm que chegar em uma boa condição, que têm potencial para ser titulares. Internamente estamos buscando jogadores e atentos ao mercado. Se houver oportunidades de jogadores de alto nível que cheguem para jogar, provavelmente vamos buscar”, afirmou Tiago Nunes.

Com o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, o Corinthians foi a dez pontos e segue na lanterna do Grupo D, atrás de Guarani, com 13, Red Bull Bragantino, que enfrenta a Ponte Preta na próxima segunda-feira, com 11, e Ferroviária, também com dez tentos. Caso a equipe de Bragança Paulista vença a Macaca, a situação do Timão ficará ainda mais complicada, já que ainda terá o importante clássico contra o Palmeiras na penúltima rodada da primeira fase.

“É claro que, estando em um clube grande, há pressão por resultados. Temos grandes exemplos de equipes que não começam bem em transformações, como as que estamos passando, e terminam bem. É algo ruim de administrar, mas nosso dia a dia é tranquilo e nossas convicções são as mesmas”, completou.

Agora, o Corinthians concentrará seus esforços na preparação para o próximo compromisso no Campeonato Paulista, domingo, dia 15 de março, contra o Ituano, em Itaquera, além, é claro, de secar o Red Bull Bragantino nesta segunda-feira, contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas.