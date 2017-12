Corinthians perde mando por conta de sinalizadores em jogo do título

O título brasileiro rendeu alegrias ao Corinthians, mas não foram só coisas boas que chegaram ao clube na noite de 15 de novembro, no dia em que o Timão venceu o Fluminense por 3 a 1 e confirmou a conquista.

Por conta do uso de sinalizadores após o último gol da equipe, de Jadson, que aumentou a vantagem e praticamente selou o destino do jogo, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva julgou e condenou o Corinthians, nesta segunda-feira. Os paulistas foram punidos com perda de um mando e multa de R$ 50 mil. Há possibilidade de recurso.

A Procuradoria do STJD enquadrou o Corinthians no artigo 213, inciso I, parágrafo 1º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que cita “não prevenir e reprimir desordem em sua praça de desporto”.

O uso de sinalizadores não foi inédito no estádio de Itaquera, e isso embasou o vota da relatora do processo, Auditora Michelle Ramalho, que citou reincidência do clube de Parque São Jorge.

A punição, a ser cumprida em 2018, já que as competições nacionais se encerraram no ano com o fim do Campeonato Brasileiro no último domingo, é válida apenas para competições da CBF. Assim, para o Paulista, o time está liberado de qualquer punição.

Como só entra na Copa do Brasil nas oitavas de final, que estão previstas para começarem em 25 de abril, a tendência é de que, caso a decisão não seja revertida, o Timão cumpra a pena em seu primeiro duelo como mandante no Campeonato Brasileiro, que se inicia em 15 de abril em 2018.