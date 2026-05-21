Rival do Corinthians, Peñarol conta com tecnologia brasileira em estádio no Uruguai

Nesta quinta-feira, Corinthians e Peñarol-URU voltam a se enfrentar pela Copa Libertadores, agora em Montevidéu. A casa do time uruguaio é uma das mais tecnológicas do país e possui soluções para modernizar a experiência dos torcedores da partida.

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Inaugurado em 2016, o Campeón del Siglo conta com soluções desenvolvidas pela Imply, uma das principais referências em tecnologia para eventos esportivos na América Latina. Além disso, a casa do Penarol comporta aproximadamente 40 mil torcedores.

“Os clubes estão entendendo que investir em experiência, comunicação digital e modernização dos estádios melhora não apenas a operação dos eventos, mas também a relação com os torcedores. O Campeón del Siglo é um exemplo desse movimento”, disse Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply ElevenTickets.

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A companhia gaúcha também foi responsável pelo projeto do sistema de gerenciamento de acessos para pessoas e veículos do estádio. A estrutura conta com 73 catracas equipadas com diferentes validadores integrados, incluindo controle biométrico, além de seis cancelas de estacionamento.

O estádio ainda possui um painel full color de 79,6 m² fornecido pela Imply Tecnologia, capaz de reproduzir imagens em alta qualidade e potencializar a interação e a experiência dos torcedores dentro da arena.

Corinthians na Libertadores

O Timão lidera o grupo E, com 10 pontos conquistados. São três vitórias e um empate. Na última rodada, empatou com o Santa Fe por 1 a 1 e garantiu a classificação às oitavas de final com duas rodadas de antecedência.