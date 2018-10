Corinthians pega três rivais diretos contra o rebaixamento em sequência

Após perder a final da Copa do Brasil para o Cruzeiro, o Corinthians volta o foco para o Campeonato Brasileiro, competição em que faz campanha aquém das expectativas. Com 35 pontos, a equipe de Jair Ventura tem apenas quatro pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.

Para aumentar o medo corintiano em relação ao fantasma do descenso, o Timão tem apenas 30% de aproveitamento no segundo turno (duas vitórias, três empates e cinco derrotas). O número, inclusive, é o pior da história do clube na segunda metade do Brasileiro desde a criação dos pontos corridos.

Diante desse cenário, o Corinthians já começa a olhar para os próximos confrontos, onde terá pela frente três adversários diretos na luta contra o Z4, o algoz da Copa do Brasil e o clássico diante do São Paulo.

Iniciando a sequência, os comandados de Jair Ventura encaram o Vitória, neste domingo, ás 16 horas (de Brasília), no Barradão. Em seguida, mais dois confrontos contra concorrentes próximos da degola – Bahia, na Arena, e Botafogo, no Nilton Santos.

Passados os duelos contra times da parte de baixo da tabela, o Corinthians tem o clássico paulista diante do São Paulo, dentro de casa Fechando a série, o Timão busca vingança diante do algoz na Copa do Brasil ao enfrentar o Cruzeiro, em Belo Horizonte.

A sequência, contudo, conta com oponentes que também vivem má fase na competição. Dentre os times citados, apenas o Vitória está na parte de cima da classificação no segundo turno.