Corinthians passa fácil pelo Porto-PE e segue vivo na Copinha

O Corinthians não teve dificuldade para confirmar seu favoritismo na noite desse sábado. Com um primeiro tempo avassalador, o Timãozinho aplicou uma goleada por 6 a 0 em cima do Porto-PE diante de 8.281 torcedores no estádio Novelli Júnior, em Itu.

O resultado colocou os corintianos na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora, os paulistas vão encarar o Red Bull Brasil.

Sem o talentoso meia Fessin, que sofreu uma fratura na perna direita na última rodada, o Corinthians entrou em campo com: Diego; Igor, Ronald, Caetano, Lucas Piton; Du, Roni, Fabrício Oya; Janderson, Rafael Bilu e Nathan.

A pressão inicial do Corinthians também de confirmou. E veio surtir efeito aos 27 minutos, quando Rafael Bilu aproveitou pixotada do zagueiro Hebert dentro da área para abrir o placar.

Apenas dois minutos depois, Roni arriscou de muito longe e marcou um golaço. A vantagem também praticamente eliminou as chances de reação da equipe pernambucana.

Ainda antes do intervalo, o time Sub-20 do Corinthians chegou ao terceiro gol com Nathan, centroavante que escorou ajeitada de Janderson, praticamente embaixo do gol.

O segundo tempo veio e o ritmo alucinante dos corintianos não diminuiu. Com 11 minutos, Nathan voltou às redes ao aproveitar rebote do goleiro do Porto.

Nos minutos finais, depois de muitas substituições, Gustavo Mantuan, de cabeça, marcou o quinto gol do Corinthians. E já nos acréscimos, em cobrança de pênalti, João Celeri concluiu a goleada.

O apito final veio acompanhado de muitos aplausos. O maior campeão da Copinha, com dez títulos, segue vivo na busca por mais uma taça na principal competição de base do Brasil.