Corinthians oficializa retorno do zagueiro Gil

O Corinthians oficializou nesta quarta-feira o retorno do zagueiro Gil ao clube alvinegro. Após passagem de quatro anos no Shandong Luneng, da China, o campeão brasileiro de 2015 está de volta ao Parque São Jorge, assinando contrato de seis meses com opção de renovação por três temporadas.

O defensor chega no Alvinegro para ganhar o teto salarial do clube, junto com o goleiro Cássio e o lateral direito Fágner, que também recebem os vencimentos máximos.

G-I-L! 😍 Pode comemorar, Fiel! O zagueiro está de volta ao Coringão! O jogador assinou contrato de seis meses, com opção de renovação por mais três anos!#BemVindoGil#VaiCorinthians pic.twitter.com/vjwhbL5TPA — Corinthians (@Corinthians) July 3, 2019

Em sua primeira passagem no Timão, entre 2013 e 2015, o defensor completou 178 jogos, anotando cinco gols e faturando o Campeonato Paulista e a Recopa Sul-Americana de 2013, além do Campeonato Brasileiro de 2015.

Assim que regularizado, o zagueiro pode estar à disposição de Fábio Carille, já que não apresentou problemas físicos e disputou partidas recentes. Dessa forma, a dúvida fica por quem irá deixar a equipe titular: Henrique ou Manoel.

Seis meses antes do fim do contrato, Gil conseguiu uma liberação amigável junto ao Shandong Luneng. No clube chinês, o defensor de 32 anos, participou de todos os jogos da temporada e, na passagem, disputou 114 jogos e marcou 11 gols em três anos e seis meses de vínculo. Em sua última partida, foi capitão da equipe no triunfo diante do Beijing Guoan.

Antes de vir a São Paulo, Gil foi para o Rio de Janeiro, onde passará alguns dias em Campos dos Goytacazes, sua cidade natal, para ajeitar algumas questões pessoais. Ele deve ser apresentado no Corinthians no começo da próxima semana, na capital paulista.