Corinthians oficializa renovação de Emerson Sheik até o final do ano

O Corinthians oficializou na manhã desta sexta-feira a renovação de contrato do atacante Emerson Sheik até o final da temporada. A confirmação se deu no site oficial da Federação Paulista de Futebol, que atualizou o final do vínculo de 30 de junho de 2018 para 31 de dezembro deste ano, confirmando o que já havia se desenhado desde a conquista do título do Campeonato Paulista, no mês de abril.

Satisfeito com o desempenho do jogador de 39 anos, que fará 40 em setembro, o clube já tratava como certa a extensão do vínculo para que o jogador pudesse continuar sendo utilizado durante todo o Campeonato Brasileiro e as fases decisivas da Copa do Brasil e da Copa Libertadores da América.

“A intenção é que ele fique conosco até o final do ano, até porque ele tem sido muito positivo no dia a dia. Nossa equipe é muito jovem, os jogadores olham para ele com admiração. Ele sabe da importância que tem para nós”, comentou o então técnico Fábio Carille, em entrevista concedida durante a cerimônia de premiação do Campeonato Paulista, realizada em uma casa de eventos na zona oeste de São Paulo, ainda em abril.

A continuidade do experiente jogador se justificou, na avaliação dos dirigentes, pela boa forma física demonstrada, chegando a encarar três jogos consecutivos como titular em uma semana. Além disso, Sheik foi o responsável pelo gol da vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, na Arena Corinthians, que assegurou a vaga do clube no mata-mata do Paulista, e pelo primeiro do triunfo por 2 a 0 sobre o Deportivo Lara, o primeiro da equipe na Libertadores.

O jogador, assim como outro experiente, o meia Danilo, esteve em campo nas duas finais do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, sendo titular na primeira partida. Até o momento, ele foi aproveitado em 23 oportunidades, sendo titular em seis delas, além de ter anotado os dois gols.