Corinthians não ficava sete jogos sem vencer desde 2013

No fim de semana passado, o Corinthians chegou à marca de seis jogos seguidos sem vitória após o empate com o Santos, em Itaquera. O resultado registrou a pior sequência de Fábio Carille à frente da equipe como técnico desde sua efetivação no cargo, em 2017.

Nesta quarta, a derrota para o CSA ampliou o ‘feito’ de Carille e, para piorar, fez o Corinthians quebrar mais uma marca negativa. Desde 2013 o Timão não amargava um jejum de sete partidas.

À época, comandado por Tite, o Corinthians ficou passou oito compromissos seguidos sem triunfar. Perdeu para Internacional, Botafogo, Goiás, Ponte Preta e Portuguesa, e empatou com Náutico, Cruzeiro e Grêmio.

A última vez que o Corinthians de Carille saiu de campo com os três pontos foi na 21ª rodada, quando fez 1 a 0 na Chapecoense, na Arena Condá. De lá para cá caiu perante a São Paulo, Cruzeiro e CSA, e empatou com Grêmio, Athletico, Goiás e Santos.

Na próxima rodada, domingo, no Maracanã, o desafio é justamente contra o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro.

Alguns números explicam a situação complicada do Corinthians. O Timão é a equipe que menos acerta o gol adversário. A média é de 2,6 finalizações certas por partida, a pior entre os 20 participantes da competição.

O Corinthians é também o clube que mais conquistou empates no Brasileirão: 12. Ou seja, o time tem mais empates que vitórias na competição, já que venceu 11 jogos até aqui.