Corinthians não define rumo de André Luis por causa de Michael

André Luis não vai ficar no Corinthians para a temporada 2020. Pelo menos, a princípio, o atacante não faz parte dos planos. Mas, o jogador está valorizado no mercado e pode ser peça chave para o clube nessa reta final de negociações.

A Gazeta Esportiva apurou que o Corinthians tem sido consultado por diversas equipes que têm interesse em contar com o atleta. O Fortaleza, inclusive, em contato feito pela reportagem, revelou que ainda analisa apresentar uma proposta ao Timão para manter André Luis no time.

Pelo Tricolor do Ceará, a quem defendeu de maio a dezembro, por empréstimo, André Luis chegou a ser titular no Campeonato Brasileiro, fez 25 jogos, ao todo, e marcou dois gols.

A grande questão é que o Corinthians também enxerga André Luis como peça fundamental para concretizar a contratação de Michael junto ao Goiás.

A proposta corintiana é de 5 milhões de euros, cerca de R$ 22 milhões, mais a inclusão de três atletas do elenco alvinegro. André Luis é um deles e, talvez, o mais relevante, na visão da diretoria esmeraldina.

Antes da virada do ano, aliás, o Goiás procurou informações sobre André Luis. Ciente disso, o Corinthians não quer definir o rumo de seu ‘trunfo’ com nenhum outro clube até concluir as conversas sobre Michael.

André Luis chamou atenção na Série de 2018 e foi contratado pelo Corinthians por aproximadamente R$ 1,8 milhão. Em campo, não vingou pelo clube do Parque São Jorge. Foram quatro jogos oficiais, nenhum gol e uma assistência.

O vínculo do atacante com o alvinegro vai até 2022.