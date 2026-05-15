Corinthians mostra evolução e intensidade, mas ainda carece de efetividade

Por Murilo Gomes

Atual campeão da Copa do Brasil, o Corinthians está de volta às oitavas de final. O Timão venceu o Barra, de Santa Catarina, por 1 a 0, e avançou à próxima fase da competição com o agregado de 2 a 0, após a vitória na ida. O tento foi marcado por Yuri Alberto.

Para a partida, Fernando Diniz fez algumas mudanças em relação ao Majestoso. Por controle de carga, Matheus Bidu iniciou no banco de reservas e deu lugar a Fabrizio Angileri na lateral esquerda. Além disso, o meio-campo corintiano foi modificado: Allan e André ganharam as vagas de Raniele e Carrillo.

Superior desde o início

Em uma noite fria em Itaquera, o Alvinegro foi superior ao adversário catarinense desde os primeiros minutos do duelo. Mas, para isso, não precisou fazer muito. Controlou a posse de bola e fechou muito bem os espaços quando atacado pela pouca efetiva linha de frente do Barra.

Apesar de ter todo o controle da bola, o Corinthians também não foi muito efetivo no início do duelo, e, quando chegou ao ataque, parou nas mãos de Ewerton, goleiro visitante.

No primeiro tempo, as principais chances vieram os pés de Rodrigo Garro, grande destaque do trabalho de Diniz até aqui. Ele bateu uma perigosa falta na trave e, minutos depois, encontrou Yuri Alberto em liberdade na grande área. O camisa 9, porém, não foi às redes.

O Timão martelava, mas faltava a frieza final para poder inaugurar o marcador.

Segundo tempo mais intenso

A grande novidade no segundo tempo foi Kaio César, que entrou nos primeiros minutos. Na ponta direita, o camisa 37 virou a grande referência no ataque do Corinthians. O atleta entrou com vontade para, sobretudo, mostrar suas valências a Fernando Diniz.

O atacante se associou muito bem com Rodrigo Garro e Matheuzinho. O argentino, inclusive, com mais espaço, passou a arriscar mais de fora da área.

Mais uma assistência para o nosso garçom! 🎯 Garro deu seu 11° passe para gol na temporada! 👏🏽 📸 Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/IVsbtProh6 — Corinthians (@Corinthians) May 15, 2026



No entanto, o clube paulista vivia realmente uma noite sem muita sorte. Nem as bolas paradas, grande arma de Diniz no Corinthians, funcionaram. Os escanteios paravam sempre nas mãos de Ewerton. Entretanto, a estrela brilhou.

Yuri Alberto aquece a noite

Quando a classificação do Corinthians se encaminhava para um jogo morno, o camisa 9 fez questão de quebrar o jejum. Após tentativas insistentes de furar o bloqueio de Ewerton, o Alvinegro finalmente encaixou uma chance clara.

Após Allan roubar a bola, Garro ficou com a sobra. O argentino, que comprovou sua boa fase novamente, encontrou Yuri Alberto. O centroavante, livre de marcação, deu uma bela cavadinha e tirou o grito de "gol" preso na garganta dos corintianos. Ele, assim, encerrou seu jejum de nove jogos sem balançar as redes.

O gol coroou uma atuação insistente do Corinthians, que, mesmo sem muito brilho, merecia vencer o duelo em Itaquera.