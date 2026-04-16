Corinthians mostra comprometimento, e defesa volta a passar ilesa com Diniz

O Corinthians venceu o Santa Fe-COL por 2 a 0 na noite da última quarta-feira, na Neo Química Arena, em compromisso válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Novamente, a defesa alvinegra mostrou comprometimento com o plano de jogo e passou ilesa.

O alto número de gols sofridos vinha sendo um problema para o Corinthians na reta final do trabalho de Dorival Júnior. Com a chegada de Fernando Diniz, o Timão voltou a passar segurança no sistema defensivo e já chegou ao terceiro duelo consecutivo sem sofrer gols.

Em sua primeira coletiva como técnico do Corinthians, Diniz admitiu que o foco dos primeiros treinos foi justamente a organização de ajustes defensivos. A série positiva sem sofrer gols já engloba a vitória por 2 a 0 sobre o Platense-ARG, o empate sem gols contra o Palmeiras e, agora, o triunfo contra o Santa Fe.

Destaque para o sistema defensivo do Timão! 🛡️ 2 jogos sem sofrer gols na CONMEBOL Libertadores. 😎 📸 Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/0Z7Oq9ekHY — Corinthians (@Corinthians) April 16, 2026

Diniz creditou a melhora defensiva ao comprometimento de todo o elenco e se disse satisfeito com a evolução apresentada pelo plantel nos treinos e nos jogos.

"Quando a defesa é vazada, achamos que é a linha de quatro, talvez o volante e o goleiro. E a defesa não está sendo vazada porque existe um comprometimento muito grande dos 11 jogadores em defender desde que cheguei aqui. Dos três jogos, contra o Palmeiras tivemos muita coisa defensiva", explicou o treinador.

"Mas a imagem mais bonita do jogo de hoje foi o escanteio que era nosso e em quatro, cinco segundos, o Pedro Raul saiu da área adversária e estava defendendo. O sistema defensivo está funcionando por conta disso, pela colaboração de de todos os jogadores. Os jogadores aos poucos estão asimilando [meu estilo] e está sendo rápido. Estou bem contente com o que tenho visto nos treinos e nos jogos", acrescentou.

Além de não ter sido vazado, o Corinthians cedeu apenas um grande chance aos adversários nas primeiras três partidas de Diniz, segundo dados do Sofascore. O time alvinegro tem uma média de 47% da posse de bola.

E o ataque?

Outras dificuldades nos jogos do Corinthians anteriores à chegada de Diniz foram o baixo volume de chances criadas e a falta de criatividade para encontrar soluções ao enfrentar equipes mais fechadas.

Diniz reconheceu que o problema ainda não foi solucionado, mas avaliou que o Corinthians está no caminho certo. Contra o Santa Fe, por exemplo, o Timão finalizou a gol dez vezes.

"Apesar de termos finalizado menos do que deveríamos, fomos muito agressivos, perigosos, chegamos com bastante gente na área. O Corinthians sempre esteve mais perto de ganhar do que empatar ou perder, no segundo tempo mais do que o primeiro. A tendência é ter um número maior de gols com bola em movimento e uma elaboração maior de jogadas", analisou.

"Acredito que com o tempo, mesmo com pouco tempo de treino, é treinar tudo que dá e jogar para fazer essas correções. Temos que aumentar o número de gols. A defesa estava sendo muito vazada e agora está há três jogos sem tomar gols. Isso é fundamental para uma equipe que quer chegar lá na frente. Temos que passar, fazer mais gols sem piorar a defesa, pelo contrário, melhorando o repertório defensivo jogo a jogo", concluiu o técnico.

Situação na tabela

Com o resultado, o Corinthians manteve 100% de aproveitamento na Libertadores, com duas vitórias em dois jogos sob o comando de Diniz. O Timão chegou aos seis pontos, se isolou na liderança do Grupo E e ainda encerrou um jejum de vitórias na Arena, que já durava mais de dois meses.

Próximos jogos do Corinthians

Vitória x Corinthians (12ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 18/04 (sábado), às 20h (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Barra-SC x Corinthians (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 21/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)