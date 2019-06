Corinthians melhora como visitante após recorde negativo no Brasileiro de 2018

O Corinthians não engrenou uma boa sequência jogando fora da Arena fase pré-Copa América do Campeonato Brasileiro, ainda assim, conseguiu obter uma leve melhora em relação ao desempenho da última edição inteira da competição, o pior da história do clube.

Em 2018, o Corinthians, que teve Fábio Carille, Osmar Loss e Jair Ventura no comando técnico ao longo do Brasileiro, obteve duas vitórias, três empates e 14 derrotas, resultando em aproveitamento de 15,7% dos pontos disputados, o recorde negativo do clube em todas as edições do torneio.

Na atual temporada, o Timão contabilizou reveses para Bahia e Santos, empates com Vasco e Cruzeiro e uma vitória solitária diante do Athletico-PR antes da pausa para a Copa América. Desse modo, conquistou cinco de 15 pontos possíveis, o que acarreta em um aproveitamento de 33,3%, que, apesar de baixo, supera com autoridade o número obtido em todo o campeonato do último ano.

Com a parada para o torneio continental de seleções, Fábio Carille deu férias de 10 dias para os jogadores na última quinta-feira. O retorno às atividades acontece no dia 24, quando o clube inicia a preparação para o retorno do Brasileiro, marcado para o dia 14 de junho na Arena, diante do CSA.

Buscando melhorar o desempenho longe de sua casa, o Corinthians faz sua primeira partida como visitante após o recesso no sábado do dia 28, contra o Fortaleza, no Castelão.