Corinthians leva a melhor no retrospecto, mas vem de derrotas para o Santo André

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Santo André, em duelo na Arena válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. Líder geral da tabela, o time do ABC não perde para o Timão desde 2011 e está invicto no estádio alvinegro.

Mas a vantagem não é tão impressionaste assim. De 2011 até agora, foram apenas dois confrontos entre as equipes, com duas vitórias do Santo André. No Paulistão de 2017, o Ramalhão bateu o Corinthians por 2 a 0, no único duelo entre os clubes na Arena. Edmílson e Claudinho marcaram para os visitantes, e Jô ainda perdeu um pênalti, defendido pelo goleiro Zé Carlos.

No Estadual de 2018, duelo no Bruno José Daniel e nova vitória da equipe do ABC. O Timão saiu na frente com Rodriguinho, mas levou a virada no segundo tempo, com gols de Tinga e Lincom. Apesar das derrotas, o Alvinegro seguiu para ser campeão paulista nas duas temporadas.

Mesmo com os resultados recentes, o Corinthians tem o melhor retrospecto no duelo. Ao todo, foram 34 jogos na história, com 16 vitórias corintianas, 12 empates e 6 triunfos do Santo André. O Alvinegro marcou 48 vezes e foi vazado outras 29.

Nesta quarta-feira, a equipe de Tiago Nunes tenta retomar a ponta do grupo D. O Timão tem oito pontos somados, assim como o 3º Red Bull Bragantino; o Guarani aparece na frente com nove. Já Ramalhão lidera a chave B com 18 pontos, dois a mais que o 2º colocado Palmeiras.

