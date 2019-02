Corinthians lança campanha ‘religiosa’ com expressões de Sócrates

A nova campanha publicitária do Corinthians foi lançada na noite dessa segunda-feira e promete mexer com a opinião popular. O “Corinthianismo” remete à forma ‘religiosa’ que a Fiel tem de se relacionar com o time. Os perfis oficiais do clube já adotaram o logotipo da campanha e um filme foi postado para dar vida a campanha.

O trabalho é desenvolvido pela agência F/Nazca Saatchi & Saatchi, empresa responsável também pela “República Popular do Corinthians”, em 2010, e “Epidemia Corinthiana”, em 2012.

No filme, Sócrates é o destaque. As expressões verbais e gestuais do Doutor foram utilizadas para fazer o elo com as imagens. Imagens essas que podem gerar certo incômodo em quem assiste por usar símbolos religiosos.

A narrativa usa frases bastante famosas ditas pelo líder da Democracia Corinthiana, do início dos anos 80, que aliás completaria 65 anos nesta terça-feira.

“O Corinthians é muito mais que um clube de futebol. O Corinthians é uma religião, uma grande nação, mas muito mais que isso, o Corinthians é uma voz” (…) “O Corinthians é uma força, uma forma de expressão que a sua população tem (…) “A torcida corintiana usa o seu clube, o seu time, a sua expressão física como forma de contestação de tudo aquilo que não lhes é dado de direito”.

Além das imagens religiosas, das simbologias e de Sócrates, o filme oficial da campanha “Corinthianismo” foca nos piores momentos da história do clube, como o rebaixamento à Série B no Campeonato Brasileiro, a queda na Pré-Libertadores e os 22 anos sem título, para em seguida clamar pela superação com os títulos de 77, os dois Mundiais, a Libertadores e o Hepta Brasileiro.