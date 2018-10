Corinthians inicia venda de ingressos para o clássico contra o São Paulo

O Corinthians inicia, nesta segunda-feira (29), a venda de ingressos para o jogo com o São Paulo. O clássico Majestoso será no dia 10 de novembro, um sábado,, às 17h, na Arena Corinthians, válido pela 33ª rodada do Brasileirão. Os preços, com valores abaixo dos praticados normalmente, vão variar entre R$ 22,50, ingresso com desconto para o setor norte, e R$ 110, ingressos sem desconto para o setor oeste inferior.

Beneficiados (com 34 pontos ou mais), sócios Meu Amor e Minha Cadeira do programa Fiel Torcedor podem comprar a partir das 15h desta segunda. Associados de outros planos poderão garantir seu ingresso a partir desta terça-feira, também às 15h. A reserva de tickets para os estacionamentos será liberada após confirmação de pagamento do ingresso da partida.

A venda acontece pelo www.fieltorcedor.com.br, e os sócios terão descontos de até 35%, conforme a tabela disponibilizada em cima. Vale lembrar que, por determinação judicial, atendendo um pedido do Ministério Público de São Paulo, não haverá presença de torcida são-paulina na Arena.