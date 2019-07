Corinthians inicia última semana de treinos da intertemporada nesta terça

A menos de uma semana para o fim da intertemporada, Fábio Carille ainda tem muito a corrigir para o retorno das competições oficiais. Sem mostrar repertório ofensivo e com dificuldades na defesa, o Corinthians não conseguiu demonstrar um bom futebol na série de três amistosos programados para a pausa da Copa América e deixou uma má impressão aos torcedores.

Em meio às atuações pouco inspiradas do time, o meio-campista Régis apareceu como ponto positivo. Recebendo sua primeira sequência desde que chegou ao clube, o jogador marcou dois gols, na vitória sobre o Vila Nova e na derrota para o Londrina, e foi titular diante do Botafogo-SP, em mais um revés.

“Foco total no Brasileiro, foco na semana cheia que a gente tem. Temos que corrigir os detalhes, precisamos buscar sempre a melhora. Então a gente vai forte para domingo, junto com a nossa torcida, e tenho certeza de que vamos fazer um grande jogo”, disse o meio-campista.

Após a derrota para o Londrina, no último domingo, em Maringá, Fábio Carille decidiu dar folga ao elenco no retorno à capital paulista. Desse modo, os jogadores só precisam se reapresentar no CT Joaquim Grava para a última semana de treinamentos da intertemporada na manhã desta terça-feira.

Campeão paulista e eliminado na Copa do Brasil durante o primeiro semestre, o Corinthians tem a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro para disputar até o final do ano. No torneio continental, o Timão pega o Montevideo Wanderers, do Uruguai, com a ida das oitavas marcada para o próximo dia 25, na Arena.

Pela competição nacional, por sua vez, o retorno já é neste domingo, quando recebe o CSA, em Itaquera, pela 10ª rodada, às 16 horas (de Brasília). Com um jogo a menos em relação a maioria dos rivais, o time alvinegro ocupa a 10ª posição ao somar 12 pontos.