Corinthians inicia contatos; Dorival e Levir são os nomes mais cotados

O Corinthians garante já ter iniciado a busca pelo seu novo treinador, mas ainda não procurou os nomes mais famosos disponíveis no mercado, como Dorival Júnior e Levir Culpi. O cargo ficou vago após a derrota por 2 a 1 para o Ceará, na noite desta quarta-feira, na Arena Castelão, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, que manteve o time com 30 pontos na competição.

“Sobre quem vem, não quero rotular. Vamos começar a olhar a partir de agora”, comentou o diretor de futebol do clube, Duílio Monteiro Alves. Um dirigente ouvido pela reportagem assegurou que alguns nomes já foram colocados em pauta e até contatos com intermediários já foram feitos, sem citar os procurados. Atualmente, Levir Culpi e Dorival Júnior são vistos como bons nomes para assumir até o final do ano.

Procurada pela reportagem da Gazeta Esportiva, a assessoria de Levir Culpi disse que “ainda não” houve contato do Corinthians a respeito da possibilidade de ele assumir o cargo. Já Dorival Júnior, que já foi cotado no clube antes da parada para a Copa do Mundo, assegurou que não recebeu qualquer ligação.

Nomes com mais conquistas no passado, como Wanderley Luxemburgo, agradam uma ala de conselheiros com influência no clube, mas, justamente pelos “vícios”, não são a preferência do departamento de futebol. A impressão de quem está mais próximo do elenco é que os atletas estão acostumados a uma estrutura vitoriosa nos últimos anos e que, quanto menos ela for mudada, melhor.

O elenco desembarca em São Paulo no final da tarde desta quinta-feira e os diretores já devem se encontrar com o presidente Andrés Sanchez, que ficou na capital paulista. Um anúncio rápido é visto como importante também para mostrar preocupação na véspera de uma sequência que reúne o Derby, no Allianz Parque, e a semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo.