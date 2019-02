Corinthians inaugura camarote com “piscininha” e até barbearia na Arena

O Corinthians inaugurou neste domingo o espaço FielZone, um camarote localizado entre os setores Sul e Oeste da Arena, no mesmo dia do clássico contra o São Paulo, pelo Campeonato Paulista. Com direito a uma “piscininha”, nomenclatura usada pelo próprio lugar em um telão, e até espaço para se barbear, o local recebeu diversos jogadores da história recente do clube do Parque São Jorge.

Assim como relatou a Gazeta Esportiva durante a semana, em um dos cinco espaços, o clube disponibiliza uma piscina de 2 metros de circunferência, com capacidade para 1000 litros. Os clientes da “Blackpool” ainda receberiam um roupão, teriam um churrasqueiro particular e contariam com um barman para coquetéis sem álcool. A reportagem, porém, viu apenas alguns corintianos tirando os sapatos para colocar o pé na piscina, sem grande aparato.

Presentes à inauguração, o ex-goleiro Ronaldo e o ex-ponta direita Ataliba brincaram com um espaço destinado a fins muito diferentes do que apenas assistir a um jogo de futebol. “Evolução é isso aí, tem espaço para todo mundo aqui no Corinthians”, comentou o arqueiro, que avisou não ter planos de se banhar. “Estou com frieira (risos)”, continuou.









Outros nomes que fizeram história no clube, como o lateral esquerdo André Luiz, campeão paulista em 2001, e o zagueiro Chicão, multicampeão entre 2008 e 2013. O beque campeão mundial em 2012, por sinal, foi o mais assediado para fotos no período em que a reportagem ficou no camarote.

O espaço de 1.500m² comportará até 300 pessoas em dias de jogos. Para eventos afins, como festas de aniversário e casamento, a capacidade salta para cerca de 1.000 pessoas. Na inauguração, apenas convidados e profissionais de imprensa marcaram presença.

O “Fielzone” contará com serviço de hamburgueria American Steaks, barbearia, além de um bar da “Jack Daniel’s” exatamente igual ao que existe em Dubai, na matriz da empresa. O local ainda conta com palco para shows ao vivo. Donos de uma pulseira prateada podiam ver o jogo atrás do Setor Sul, enquanto os que tinham o objeto nas cores preta e dourada ficaram no entroncamento entre os setores Oeste e Sul.