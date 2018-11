Corinthians homenageia Danilo com imagem e foto coletiva no CT

O treino desta quinta-feira no Centro de Treinamentos Joaquim Grava foi o antepenúltimo de Danilo vestindo a camisa do Corinthians. E ao fim da atividade, em que Jair Ventura esboçou o time que deve ir a campo na última partida da temporada contra o Grêmio, no domingo, o camisa 20 foi o grande destaque e alvo de mais uma homenagem especial prestada pelo clube do Parque São Jorge pelos serviços prestados.

Ainda no gramado, Danilo recebeu uma imagem enquadrada tirada durante a partida contra o Bahia, pela 31ª rodada do Brasileiro, quando o atacante marcou dois gols e ajudou o Alvinegro a vencer por 2 a 1. Junto com todo o elenco e funcionários do clube, “Zidanilo” posou para fotos e teve a homenagem assinada por todos os companheiros.

Veja também: Sem Cássio, Jair Ventura esboça Corinthians para enfrentar o Grêmio

Por fim, o camisa 20 se dirigiu à sala de entrevistas para sua última coletiva como jogador do Timão. E como primeira resposta, fez questão de agradecer ao Corinthians pela passagem e pelo “privilégio” de ter vestido o manto do clube do Parque São Jorge. “Primeiramente, passa um filme de desde que cheguei aqui, da história, do sonho que eu tinha de conquistar títulos. Vai ficar marcado isso, esse privilégio, de sair daqui por cima, bem, é fundamental para qualquer ser humano. É só gratidão mesmo”, disse.

Contratado em 2010 junto ao futebol japonês, Danilo entrou em campo 358 vezes com a camisa do Corinthians, marcou 35 gols e conquistou oito título, entre os quais estão a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes em 2012. Conhecido por uma carreira vitoriosa, o atacante, que deve iniciar no banco de reservas sua última partida, exaltou não apenas os troféus levantados no Parque São Jorge, mas também nos clubes em que atuou.

“Só posso agradecer a Deus, porque onde passei fui campeão. Passei por clubes que estavam há muito tempo sem ganhar e naquele momento começaram a ganhar, foi assim no Corinthians, assim no Kashima (Antlers). Meus amigos dizem que a estrela brilha. Tive altos e baixos. Eu estava conversando com o Sheik, olhando as nossas taças no último jogo, é difícil ganhar, foi um privilégio ganhar pelo Corinthians”, concluiu Danilo.