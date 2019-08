Corinthians homenageia aniversariante Rincón, capitão do Mundial de 2000

Freddy Eusebio Rincón Valencia: um nome que ecoa na mente dos corintianos de plantão. Nesta quarta-feira, dia 14 de agosto, um dos maiores jogadores da história alvinegra completa 53 anos e o clube pelo qual ele foi capitão prestou as devidas homenagens.

Rincón esteve no Corinthians entre os anos de 1997 e 2000, e depois brevemente em 2004, após ter passado por Tolima, Independiente, América de Cali, o rival Palmeiras, Napoli e Real Madrid. Com o manto alvinegro, foram 158 partidas e 11 gols anotados em jogos oficiais, mas as conquistas e sua entrega em campo foram a verdadeira marca deixada no Parque São Jorge.

O ex-meia conquistou dois Campeonatos Brasileiros, de 98 e 99, um Campeonato Paulista, em 99, e o um dos mais importantes títulos da história do clube: o primeiro Mundial de Clubes Fifa do Timão, em 2000, participando, inclusive, da vitória sobre o Vasco nos pênaltis.

O jogador é conhecido pelas boas cobranças de pênalti e chutes fortes de fora da área, tendo usado a camisa 8 do Corinthians. Em sua carreira, ele ainda passou por Santos e Cruzeiro, além de ter passagens pela seleção colombiana e treinado as categorias de base do alvinegro em 2009. Como treinador, também atuou em São Bento, São José, Atlético-MG e Flamengo-SP.