Corinthians goleia o Mixto e assume a ponta do Brasileiro feminino

Nesta segunda-feira, o Corinthians goleou o Mixto por 4 a 1, no Canindé, em São Paulo, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino, ultrapassou o rival Palmeiras na tabela e assumiu a liderança da competição nacional.

Situação da tabela

Com o resultado, o Corinthians é o líder do Brasileiro feminino, com 28 pontos. Por sua vez, o Mixto aparece na 15ª posição da tabela de classificação, com apenas sete pontos.

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📋 Resumo do jogo

CORINTHIANS 4 X 1 MIXTO

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro feminino (12ª rodada)

🏟️ Local: Canindé, em São Paulo

📅 Data: 25 de maio de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 21h (de Brasília)

Gols

⚽ Jhonson, aos 6' do 1ºT (Corinthians)

⚽ Duda Sampaio, aos 16' do 1ºT (Corinthians)

⚽ Duda Sampaio, aos 19' do 1ºT (Corinthians)

⚽ Géssica, aos 15' do 2ºT (Mixto)

⚽ Ariel, aos 35' do 2ºT (Corinthians)

Como foi o jogo

O Corinthians abriu o placar logo aos seis minutos de jogo. Jhonson recebeu cruzamento na área e chegou testando para anotar de cabeça o primeiro da partida. Sem tempo do adversário respirar, Duda Sampaio ampliou, aos 16, após receber de Tamires e driblar a marcação para finalizar e balançar as redes.

Três minutos depois, Duda marcou o segundo dela e o terceiro do Corinthians. Tamires cobrou escanteio curto e Sampaio mandou direto para o gol, encobrindo a goleira Nágila.

Na volta do intervalo, foi a vez do Mixto balançar as redes. Aos 15 minutos, Luana fez jogada individual e encontrou Géssica na área para desviar de cabeça e diminuir a desvantagem das visitantes. Porém, aos 35, Ariel Godoi recolocou a vantagem corintiana no jogo.