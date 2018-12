Corinthians goleia o Barcelona e é campeão mundial de futsal

Com autoridade, o Corinthians conquistou nesse domingo a Copa do Mundo de Futsal Sub-18 em cima do Barcelona. A equipe do Parque São Jorge não se intimidou em jogar na Espanha, mais precisamente na cidade de Blanes, e goleou os catalães por 7 a 2 na grande final.

“É uma emoção inexplicável ganhar esse título! É um Copa do Mundo de Futsal de clubes e ganhar do Barcelona, na final, na casa deles, não tem explicação. Só quero agradecer à minha família, à comissão técnica, à Deus e ao Sport Club Corinthians Paulista por essa emoção muito grande”, disse João Sena, capitão corintiano.

A taça coroou uma campanha irretocável do Corinthians. Foram cinco jogos e cinco vitórias. O molecada do alvinegro marcou 58 gols e sofreu apenas quatro. Além disso, dois jogadores foram premiados individualmente: Wesley (melhor jogador) e Vanderson (melhor goleiro).

Entre os profissionais, o Corinthians levou também esse ano o título da Liga Paulista no jogo que marcou a despedida de Falcão das quadras.

Veja a campanha do Timão do Mundial Sub-18:

Primeira fase

Corinthians 15 x 0 Allianza FC (EUA)

Corinthians 16 x 1 Freelance Futsal (AUS)

Corinthians 11 x 0 C.D. Múrcia (ESP)

Semifinal

Corinthians 9 x 1 Futsal City Atlas (COL)

Final

Corinthians 7 x 2 Barcelona (ESP)