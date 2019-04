Corinthians fortalece ligação com Ronaldo em nova camisa e quadra na Arena

A temporada de 2009 ficou marcada não apenas pelos títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil para o Corinthians. Na véspera de seu primeiro centenário, o clube do Parque São Jorge iniciou uma parceria com Ronaldo que transcendeu os gramados e ganhos técnicos. Essa ligação foi fortalecida na manhã dessa segunda-feira, em evento na Arena de Itaquera.

O Fenômeno primeiro foi homenageado com a inauguração de uma quadra para futsal e basquete construída pela Nike, patrocinadora tanto do ex-atacante como do Timão, em frente ao setor Norte do estádio, a cerca de 10 metros do edifício Oeste.

Dentro da Arena Ronaldo, nome dado à quadra, o presidente da Nike no Brasil e Andrés Sanchez, mandatário alvinegro, receberam o três vezes melhor jogador do mundo, ainda agasalhado afim de criar um suspenso quanto a novidade da vestimenta.

“Isso sempre fez parte do projeto, é um começo de outras ideias que virão e vamos trazer ex-atletas de futebol e basquete de vez em quando para que a garotada venha”, comentou Andrés, em referência ao espaço poliesportivo, antes de continuar sobre a camisa. “Isso aqui não é uma homenagem do Corinthians para o Ronaldo, e sim do Ronaldo para o Corinthians”.

Com posse do microfone, Ronaldo não mediu elogios ao Timão.

“Eu estava relembrando minha apresentação no Parque São Jorge, e conhecer de perto essa torcida pra mim foi muito emocionante e me motivou muito mais. Era um motivo de muita honra vestir essa camisa. Muito obrigado ao bando de loucos”.

Ronaldo apresenta, oficialmente, a nova camisa branca do Corinthians, que lembra o uniforme de 2009, quando o Fenômeno estreou pelo Timão. #GazetaTimao pic.twitter.com/KXptaWVLYj — Tiago Salazar (@TiagoSalazar) April 29, 2019

Só então Ronaldo foi convidado a tirar o agasalho e mostrar a todos a nova camisa branca corintiana. Conforme imagens vazadas há tempos, as finas listras pretas aparecem apenas na parte frontal. A fonte de números e letras mudou e tem um detalhe: a assinatura de Ronaldo.

Três torcedores que arremataram o lance do evento por meio da plataforma Loucos Por Pontos tiveram a oportunidade de conhecer Ronaldo durante o evento, tirar fotos, ganhar autógrafos e, de presente, levaram as primeiras unidades para casa.

Júnior Urso e Adriana, atletas das equipes principais do Corinthians no futebol masculino e feminino, respectivamente, também foram convidados a prestigiar a cerimônia.

Por fim, Ronaldo deu seu pitaco sobre o momento atual do time comandado por Fábio Carille.

“O título Paulista reafirma a grandeza do Corinthians, talvez não com o futebol mais belo do mundo, mas é importante continuar ganhando títulos. A estreia agora não foi tão boa, mas vejo o clube no caminho certo. Tem muito campeonato pela frente e o Corinthians com certeza será um dos favoritos no Brasileirão”.

Quarta-feira, contra a Chapecoense, na Arena, acontece a estreia do uniforme apresentado por Ronaldo. Dia 11, o Timão enfrenta o Grêmio pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, de novo em Itaquera, e o plano é que o time entre em campo com o novo uniforme 2, que é uma homenagem aos 50 anos da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians. Não há, a princípio, nenhum evento programado para o lançamento da vestimenta preta.

As novas camisas alvinegras custarão R$ 299,90 na versão para atletas e R$ 199,90 em um modelo voltado aos torcedores.

Já a quadra será destinada ao público da Zona Leste Paulistana para uso gratuito e não apenas em dias de jogos.