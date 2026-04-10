Corinthians perde do Kansas City e cai na semifinal da Teal Rising Cup

Na noite desta quinta-feira, o time feminino do Corinthians foi derrotado por 2 a 1 pelo Kansas City Current, no CPKC Stadium, e foi eliminado na semifinal do torneio amistoso Teal Rising Cup. O clube norte-americano avançou para a decisão e irá enfrentar o Palmeiras.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

De olho no pódio

Com o resultado, as Brabas ficaram pelo caminho na competição e não enfrentarão o rival Palmeiras na final, mas jogarão pelo terceiro lugar contra o América-MÉX. O Verdão jogará contra o Kansas City Current no domingo, às 22h (de Brasília), valendo o título do torneio.

📋 Resumo do jogo

🔵⚫ KANSAS CITY 2 X 1 CORINTHIANS ⚪⚫

🏆 Competição: Teal Rising Cup - Semifinal

🏟️ Local: CPKC Stadium, Kansas City (EUA)

📅 Data: 9 de abril de 2026 (quinta-feira)

⏰ Horário: 22h (de Brasília)

Gols:

⚽ Hopkins, aos 39' do 1ºT (Kansas City)

⚽ Jaqueline, aos 30' do 2ºT (Corinthians)

⚽ Avery Clark, aos 36' do 2ºT (Kansas City)

Como foi o jogo

Aos 39 minutos de jogo, a brasileira Debinha acionou Hopkins para bater no canto da goleira Nicole Ramos e abrir o placar para o Kansas City. O Corinthians conseguiu chegar ao empate aos 30 da etapa complementar com Jaqueline, que recebeu de Andressa Alves na entrada da área e chutou no cantinho.

Aos 36, Avery Clark aproveitou cruzamento de Izzy Rodriguez e, de cabeça, fez o gol da classificação da equipe norte-americana.

Próximo jogo do Corinthians

O Timão enfrenta o América-MÉX neste domingo, às 19h (de Brasília), no CPKC Stadium, valendo o terceiro lugar da Teal Rising Cup.