Corinthians fecha turno com a mesma pontuação do ano do rebaixamento

O Corinthians fechou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com uma derrota para o Grêmio, na noite do sábado, na sua arena, e consolidou uma campanha que está longe das melhores da equipe nos pontos corridos. Com os 26 pontos conquistados nos 19 primeiros jogos do torneio, o Timão só tem aproveitamento superior a duas temporadas desde que o Nacional passou a ter essa fórmula disputa. Sua pontuação, por sinal, é semelhante à da equipe rebaixada para a Série B, em 2007.

Naquela ocasião, vivendo de um bom começo de competição e contando ainda com os serviços do então garoto Willian, hoje no Chelsea, os comandados de Paulo César Carpegiani somaram os mesmos 26 pontos. Aquela equipe, no entanto, estaria atrás do time atual por causa do número de vitórias. O Alvinegro venceu sete jogos até o momento, uma a mais do que aquela equipe.

Com Loss, por sinal, o aproveitamento é bastante inferior ao registrado enquanto Fábio Carille esteve à frente da equipe. Nos seis jogos em que comandou o Timão, o agora treinador do Al-Wehda conquistou 11 dos 18 pontos disputados, sendo derrotado apenas uma vez, com aproveitamento de mais de 60%. Depois da sua saída, foram mais 39 tentos colocados em jogo, 15 deles na conta alvinegra, configurando aproveitamento abaixo dos 40%.

Há de se ressaltar que Loss conviveu com muitos desfalques desde que assumiu o cargo. Cássio e Fagner, por exemplo, só ficaram à disposição após a Copa do Mundo, enquanto pilares do time campeão paulista, como o zagueiro Balbuena, o volante Maycon e o meia Rodriguinho, além do lateral esquerdo Sidcley, foram negociados durante a parada para a disputa do Mundial.

O desempenho atual só é superior a 2012, quando a equipe de Tite disputou as rodadas iniciais com um time reserva para concentrar esforços na Copa Libertadores da América, na qual conquistou título inédito. Ainda assim, o desempenho ficou apenas dois pontos abaixo do deste ano. Atrás, o recorde negativo fica com a campanha de 2006, dona de apenas 20 pontos na metade inicial do torneio.

Fechada a primeira metade do torneio, o Timão tem pela frente agora o Fluminense, em jogo marcado para as 21h45 (de Brasília) da quarta-feira, no estádio do Maracanã. A depender do encerramento da rodada, a equipe é a sétima colocada, podendo ser ultrapassada apenas pelo Cruzeiro, que recebe o Bahia neste domingo, no Mineirão.

Desempenho do Corinthians nos primeiros turnos dos pontos corridos:

2003 – 33 pontos (23 jogos) – 47,82%

2004 – 34 pontos (23 jogos) – 49.27%

2005 – 39 pontos (21 jogos) – 61,90%

2006 – 20 pontos – 35,08%

2007 – 26 pontos – 45,61%

2009 – 28 pontos – 49,12%

2010 – 37 pontos – 64,91%

2011 – 37 pontos – 64,91%

2012 – 24 pontos – 42,10%

2013 – 30 pontos – 52,63%

2014 – 32 pontos – 56,14%

2015 – 40 pontos – 70,17%

2016 – 34 pontos – 59,64%

2017 – 47 pontos – 82,45%

2018 – 26 pontos – 45,61%