Corinthians fecha preparação para clássico contra o Palmeiras; veja provável escalação

O Corinthians treinou na tarde deste sábado e concluiu a preparação para o clássico contra o Palmeiras, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Derby está agendado para este domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Os jogadores abriram o dia na sala de preleção, onde o técnico Fernando Diniz apresentou vídeos sobre a vitória contra o Platense, na última quinta-feira, e sobre o Palmeiras. Posteriormente, o elenco foi para o campo e realizou uma atividade tática, além de ensaiar jogadas de bolas paradas.

Desfalques e retornos

Para o clássico, Fernando Diniz deve seguir com as ausências de Memphis Depay (estiramento no músculo anterior da coxa direita), Gui Negão (estiramento no músculo posterior da coxa direita), Kaio César (lesão no músculo posterior da coxa direita) e Hugo (cirurgia no joelho direito).

Charles (lesão no tornozelo direito) também deve ser desfalque, enquanto Pedro Milans (entorse no tornozelo esquerdo) e João Pedro Tchoca (dores na região do púbis) são dúvidas. Por fim, André Ramalho cumpre suspensão e completa a lista de baixas.

Por outro lado, o Corinthians contará normalmente com o lateral Matheus Bidu e com o volante Allan, que cumpriram suspensão na última rodada do Brasileiro.

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Provável escalação do Corinthians

Sendo assim, a provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo (Garro), André e Bidon; Kayke e Yuri Alberto.

Situação na tabela

O Corinthians voltou a vencer após um jejum de nove jogos, mas precisa dar uma resposta também no Brasileirão. O Timão se encontra na 16ª colocação, com 10 pontos — tem apenas dois a mais que a Chapecoense, que abre o Z4.

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