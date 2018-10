Corinthians fecha preparação com torcida e dúvidas na equipe

O Corinthians fechou na tarde desta terça-feira a preparação para encarar o Cruzeiro, em jogo marcado para quarta-feira, na Arena. Em mais uma edição do treino aberto à torcida, algo que tornou-se corriqueiro antes de clássicos ou grandes decisões da equipe, o Alvinegro encerrou seus preparos com dúvidas a respeito da escalação e muita festa dos torcedores presentes ao local tanto do treino quanto da partida.

A atividade, que começou 51 minutos depois do horário programado, contou com a presença de milhares de pessoas, ainda que longe da marca divulgada de 38 mil presentes. O número de ingressos trocados foi esse, mas havia muitos cambistas tentando negociar as entradas no entorno da arena. Nenhum dos espaços estava lotado, ainda que os setores Norte e Sul recebessem bom público.

Em campo, as dúvidas seguem pela presença ou não do zagueiro Léo Santos. O jogador, que reclama de um incômodo muscular na coxa esquerda desde o intervalo da partida contra o Santos, no sábado, participou apenas do aquecimento, ficando fora da movimentação de bolas paradas. Houve até uma discussão entre o médico do clube, Ivan Grava, e o fisioterapeuta alvinegro, Caio Mello, logo após sua saída do gramado.

Sem essa participação, ele segue como incerteza para o embate, podendo ser substituído por Pedro Henrique. Outra possibilidade de mudança é a colocação de uma referência no ataque, abdicando do sistema com quatro meias. Jonathas e até Danilo poderiam ser os escolhidos, fazendo com que Vital ou Clayson perdessem suas vagas.

No treinamento, os atletas mais fizeram a festa da torcida com as bolas paradas sem defesa e as cobranças de pênalti. Marcaram presença nomes como o lateral direito Michel Macedo e Gustavo Mosquito, contratados neste segundo semestre, mas que só podem atuar em 2019.

Precisando de ao menos uma vitória simples para levar a decisão para os pênaltis, já que perdeu na ida, semana passada, por 1 a 0, o Timão deve ir a campo com Cássio; Fagner, Léo Santos (Pedro Henrique), Henrique e Danilo Avelar; Gabriel e Douglas; Romero, Jadson, Mateus Vital (Jonathas) e Clayson (Pedrinho).