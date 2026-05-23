Corinthians fecha preparação e terá reforço contra o Atlético-MG; veja provável escalação

O Corinthians finalizou a preparação para o jogo contra o Atlético-MG, na manhã deste sábado, no CT Dr. Joaquim Grava. O duelo da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro está marcado para acontecer neste domingo, a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Para esta partida, o técnico Fernando Diniz terá um reforço no setor defensivo. Gabriel Paulista retorna de suspensão, fica à disposição do treinador e deve começar entre os titulares, ao lado de Gustavo Henrique. Na última rodada do Brasileiro (derrota para o Botafogo), André Ramalho foi quem começou jogando na zaga.

Como foi o treino?

Os atletas iniciaram o dia na sala de Preleção Flexform, onde o técnico mostrou vídeos e passou informações sobre o adversário mineiro. Após uma ativação física na academia, os jogadores aqueceram no campo 4 e, na sequência, participaram de treinos táticos e de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Provável escalação do Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, André Carillo e Breno Bidon; Rodrigo Garro; Lingard e Yuri Alberto.

Técnico: Fernando Diniz

Desfalques: Memphis Depay (transição física), Matheus Bidu (entorse no tornozelo esquerdo), Vitinho (dores na região do quadril), Kayke (cirurgia no joelho esquerdo), Hugo (cirurgia no joelho direito) e João Pedro Tchoca (cirurgia para correção de hérnia inguinal)

Situação do Corinthians

O Corinthians chega ao duelo na zona de rebaixamento do Brasileirão, na 17ª colocação, com 18 pontos. O Timão faz uma campanha muito irregular na competição nacional, tendo o pior ataque, com 14 tentos, e apenas quatro vitórias. Na última rodada, inclusive, foi derrotado por 3 a 1 pelo Botafogo, no Rio de Janeiro.

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