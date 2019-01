Corinthians fecha patrocínio para a barra traseira da camisa

Confira este e outros vídeos em

O Corinthians anunciou mais um patrocinador para as temporadas 2019 e 2020: a Joli Materiais de Construção. A empresa, que já havia investido em outros clubes do Brasil, como o São Paulo, estampará a barra traseira do manto alvinegro.

A estreia da parceria acontece neste domingo, às 17h (de Brasília), quando o Timão entra em campo, na Arena Corinthians, pela rodada de abertura do Campeonato Paulista de 2018, para enfrentar o São Caetano. O clube estreia nesta ocasião também o patrocínio master da BMG, acertado durante a semana.

“Estamos muito felizes por anunciar mais uma grande empresa como patrocinadora do Corinthians”, disse Luís Paulo Rosenberg, diretor de marketing do Corinthians, que esteve presente também nos anúncios do BMG e da Positivo, que ocupa as costas da camisa, na parte de cima.

“O início de 2019, com o anúncio de novos patrocinadores e a renovação de outros, é fruto de um trabalho que a gente vem desenvolvendo desde o início da atual gestão. Vamos continuar trabalhando para gerar mais receita e tornar o Corinthians ainda mais forte”, completou o dirigente.

Com o novo contrato de patrocínio, o manto alvinegro passa a expor: Nike (fornecedor de material esportivo), Banco BMG (máster), Positivo (costas), Universidade Brasil (omoplata), PES (barra da frente), Joli Materiais de Construção (barra traseira) e Poty (barra traseira do calção).