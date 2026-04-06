Corinthians fecha com Diniz e aguarda assinatura para fazer anúncio

Por Tiago Salazar

Fernando Diniz está perto de ser o novo técnico do Corinthians. O clube chegou a um acordo com o treinador após a saída de Dorival Júnior e aguarda apenas a assinatura do contrato para anunciar o novo comandante. O vínculo será válido até dezembro de 2026.

As partes já trocam minutas de contratos após alcançarem um acordo. Internamente, porém, a chegada de Diniz é vista com receio por parte da diretoria, que teme que o presidente Osmar Stabile possa voltar atrás na contratação do técnico devido ao caso de André, em que o mandatário barrou a venda do volante após acertar todos os termos com o Milan, da Itália.

Além disso, Stabile também analisa a rejeição da torcida a Fernando Diniz nas redes sociais, que ganhou força nas nesta segunda-feira. Parte dos torcedores entende que o nome do treinador não seria o ideal para recuperar a confiança do time, que vive um jejum de nove jogos sem vencer.

Stabile, então, avalia o "termômetro" das redes sociais para decidir se irá barrar ou não a chegada de Diniz. O presidente, por outro lado, também entende que nenhum nome dentro da realidade financeira do clube seria unanimidade entre a Fiel Torcida.

Fato é que, entre Corinthians e Fernando Diniz, já está tudo certo, restando apenas a assinatura do técnico para o anúncio oficial. O treinador chegaria ao clube junto de sua comissão técnica, em uma composição financeira que giraria em torno dos R$ 1,5 milhões mensais.

Pesou a favor de Diniz o fato de ele estar livre no mercado. A diretoria do Timão tinha pressa para definir o novo treinador e acreditava que poderia chegar a um desfecho rápido com o ex-comandante do Vasco, o que se concretizou nesta segunda-feira.

Corinthians busca acordo para rescisão com Dorival

Simultaneamente, o Corinthians também caminha para alinhar um acordo com Dorival Júnior para o pagamento da multa rescisória do agora ex-treinador, demitido no último domingo.

A multa rescisória para rescindir o contrato de Dorival é de três salários, além de algumas cifras referentes ao FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Ou seja, cerca de R$ 6 milhões.

Próximos jogos do Corinthians

Platense-ARG x Corinthians (primeira rodada da Libertadores)

Data e horário: 09/04 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Ciudad de Vicente Lopez, em Buenos Aires (Argentina)

Corinthians x Palmeiras (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 12/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)